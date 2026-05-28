Brahms, Balkans & Bagels - Zwischen Klezmer und Klassik

Das preisgekrönte Ensemble Oktopus aus Montreal zählt zu den größten osteuropäischen Musikvermittlern Kanadas.

Temperamentvoll und technisch brillant interpretiert das Oktett vornehmlich Klezmer-Musik sowie exotische Rhythmen und Harmonien des Balkans. Aber nicht nur: auch traditionelle Mu-sik aus Quebec und eigene Interpretationen aus der Klassik und Romantik bieten sie dar. Besonders den Werken von Brahms, Mahler, Bartok, Liszt oder Prokofjew nehmen sie sich in ihrer Art und Weise an. Dabei besonders den Stücken, deren Themen aus der Volkmusik abgeleitet sind. Daraus wird dann Mahler goes Meshuge. Energiegeladen und tiefgründig sind zudem ihre Eigenkompositionen. Dieses einmalige Ensemble sollte man sich nicht entgehen lassen. Das Konzert findet im Rahmen des Schlossfestes Pfedelbach statt, das darüber hinaus ein buntes und kulinarisches Angebot bereithält.

Gabriel Paquin-Buki Klarinette, Arrangements & Komposition –– Matthieu Bourget Bassposaune –– Maxime Philippe Schlagzeug –– Madeleine Doyon Tenorposaune –– Francis Pigeon Trompete –– Guillaume Martineau Piano –– Zoé Dumais Violine –– Noémie Caron-Marcotte Flöte

Konzert #22