Brahms im Wohnzimmer

Klassikkonzert

Willkommen im musikalischen Wohnzimmer und zur diesjährigen Residenz: Bereits seit über 16 Jahren musiziert das Aris Quartett aus Frankfurt in Originalbesetzung – und doch klingen die Vier unerhört frisch, aufregend und meisterhaft.

In der Königsdisziplin der Kammermusik setzen sie Maßstäbe und zeigen in der TauberPhilharmonie viele Facetten ihres Könnens. Zum Auftakt ihrer Residenz durchschreiten sie drei prägende Stilepochen für das Streichquartett: von der Wiener Klassik über die spätromantischen Meisterwerke von Johannes Brahms bis zum vielleicht größten Vertreter des 20. Jahrhunderts, Dmitri Schostakowitsch. Erleben Sie perfektes Zusammenspiel, große Emotionen in intimster Form und den ganzen Zauber einer einzigartigen Musikgattung.

Aris Quartett

Anna Katharina Wildermuth  Violine

Noémi Zipperling  Violine

Caspar Vinzens  Viola

Lukas Sieber  Cello

W.A. Mozart:

Adagio und Fuge KV 546

Dmitri Schostakowitsch:

Streichquartett Nr. 3

Johannes Brahms:

Streichquartett a-Moll op. 51,2

Dieses Konzert wird unterstützt von Prof. Dr. Michael Junker, Aufsichtsratsvorsitzender Wittenstein SE

Wir danken dem Freundeskreis TauberPhilharmonie e.V.

Konzerteinführung 19.00 Uhr

