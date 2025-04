Auf dem Tisch vor JJ Schwarz liegt eine verkohlte Frauenleiche. Die Bestatterin aus Fellbach soll den Leichnam für die Beisetzung vorbereiten. Nachdem Grete Bürkle einige Tage vermisst wurde, hat man sie in den Trümmern eines Hauses gefunden. JJ erhält Druck von vielen Seiten, ihre Arbeit schnell abzuschließen. Niemand scheint sich dafür zu interessieren, wo sich Grete Bürkle aufgehalten hat und warum sie in dem fremden Haus gefunden wurde. Die Bestatterin beschleicht das Gefühl, dass irgendetwas faul ist, und geht der Sache nach …

Der 1971 in Waiblingen geborene Kai Bliesener ist in Fellbach aufgewachsen. Inzwischen wohnt er mit seiner Familie in Weinstadt. Bliesener ist Leiter der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für das Theaterhaus Stuttgart und freiberuflicher Autor und Texter. Sein neuer Fellbach-Krimi BRAND. WEIN. TOD., die Fortsetzung des 2024 Erfolgstitels WEIN. BERG. TOD. und das zweite Abenteuer der ungewöhnlichen Ermittlerin JJ Schwarz, erscheint am 09. April 2024 im Gmeiner Verlag. Bliesener präsentiert sein neues Buch und liest Auszüge daraus.