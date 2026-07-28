Brandl, Kauper & Förtsch-Döring – Much more than just blues

Wenn Klaus Brandl, Curley Kauper und Willi Förtsch-Döring gemeinsam auf der Bühne stehen, heißt es:

Much More Than Just Blues. Brandl – Sänger, Gitarrist und Kulturpreisträger der Stadt Nürnberg – verbindet Blues mit Rock, Folk und Americana. Markenzeichen sind seine ausdrucksstarke Slidegitarre, Open Tunings und energiegeladenes Fingerpicking. Seine Konzerte leben von Spontaneität, Spielfreude und der Lust, Songs immer wieder neu zu interpretieren. An seiner Seite: Curley Kauper, Harmonikaspieler und Sänger mit jahrzehntelanger Bühnenerfahrung. Ergänzt wird das Trio durch den vielseitigen Keyboarder Willi Förtsch-Döring, der dem Sound Tiefe und klangliche Vielfalt verleiht. Gemeinsam präsentieren sie ein abwechslungsreiches, intensives Live-Programm – leidenschaftlich, eigenständig und weit weg vom Mainstream.