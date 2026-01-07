Brandner Kaspar und das Ewige Leben

Freuen Sie sich auf einen unvergesslichen Sommerabend voller Humor, Herz und himmlischer Verwicklungen!

Der Brandner Kaspar – lebenslustiger Büchsenmacher, leidenschaftlicher Jäger und gewitzter Schlitzohr – steht plötzlich dem Boanlkramer, dem Tod, gegenüber. Doch anstatt klein beizugeben, lädt er ihn zu einem kräftigen Kirschgeist und zu einer zünftigen Kartenpartie ein. Mit Bauernschläue, Charme und einer gehörigen Portion Mut ringt er dem Tod zusätzliche Lebensjahre ab.

Was folgt, ist ein himmlisches Durcheinander: Im Paradies sorgt der unerwartete Aufschub für Aufregung, Petrus und die Heiligen müssen eingreifen, und das Schicksal nimmt eine ebenso amüsante wie berührende Wendung.

„Der Brandner Kaspar und das ewig’ Leben“ ist eine Komödie mit Tiefgang – voller Witz, Wärme und liebevoller Figuren. Zwischen herzhaftem Lachen und stillen Momenten des Innehaltens stellt das Stück die großen Fragen des Lebens: Was macht unser Dasein wertvoll? Was bleibt am Ende? Und darf man mit dem Tod eigentlich Karten spielen?

Erleben Sie diese zeitlose Geschichte in der einzigartigen Atmosphäre der Alten Bastei in Nördlingen – unter freiem Himmel, vor historischer Kulisse und mit viel Leidenschaft auf die Bühne gebracht.