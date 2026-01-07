Brandneue Innovationen & wegweisende Produktion - Exklusive Präsentation des neuen Mercedes AMG GT 4-Türer Coupé mit Entdeckungstour

Freuen Sie sich auf eine eindrucksvolle Vorstellung des neuen Mercedes AMG GT 4-Türer Coupé, moderiert von Produktmanager Oliver Ganzmann, der Sie durch die visionären Gestaltungslinien, die zukunftsweisenden Technologien und die besonderen Ausstattungsmerkmale dieses außergewöhnlichen Modells führt. Seien Sie dabei und entdecke aus nächster Nähe das allererste Serienmodell auf Basis der neuen AMG.EA Elektroplattform. Tauchen Sie ein in die Welt moderner Fahrzeugentwicklung und nutzen Sie die Möglichkeit zum persönlichen Austausch mit unserem Fachmann. Den Ausklang der Veranstaltung bildet eine Entdeckungstour, bei dem Sie gemeinsam mit unserem Guide exklusive Einblicke in die Fertigung eines Mercedes-Benz Modells erhalten.