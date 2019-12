Branko Arnsek Group

Mit Herrn Maile, bekannt als Solist in der SWR-BigBand, mit Herrn Eberle, einem begnadeten Virtuosen am Piano, mit Branko Arnsek, dem Urgestein und groovigen Bassimprovisatoren der Stuttgarter Jazzszene, mit Kai Richter, dem einfьhlsamen Drummer hat Knebo Guttenberger hochkarдtige Partner gefunden um in der Kiste einen speziellen Abend mit Songs aus dem amerikanischen Liederbuch zu präsentieren. Der ideale Einstieg ins neue Jahrzehnt!

Knebo Guttenberger - Vocals

Andy Maile - Tenorsaxophone

Frank Eberle - Piano

Branko Arnsek - Bass

Kai Richter - Drums

http://www.arnsek.de