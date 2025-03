Brasilianische Musik mit Juliana da Silva und Band

Die Sängerin verleiht ihre Stimme großen brasilianischen Komponisten wie Tom Jobim, Dorival Caymmi, Baden Powell, Moacir Santos und Garoto.

Außerdem singt Juliana zeitgenössische Kompositionen mit eigenen Texten, aus der Feder ihrer Band. Die Sängerin kommt mit ihrer eigenen Band – eine Traumbesetzung aus Brasilien Henrique Gomide am Piano und André de Cayres am Kontrabass und aus Chile Pablo Sáez am Schlagzeug.