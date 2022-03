Brasiliens Frauen und ihr Kampf gegen die Corona Pandemie

Weltweit sind Frauen die größten Verliererinnen der Corona-Pandemie. Sie fangen die zusätzliche häusliche Sorgearbeit auf und sind einer enorm gewachsenen häuslichen Gewalt ausgesetzt.

So auch in Brasilien. Über die aktuelle Lage berichtet Silke Tribukait und zeigt, mit welchen Herausforderungen viele Frauen in Brasilien zu kämpfen haben. Mit Präsident Bolsonaro hat sich die politische Situation extrem zugespitzt und auch aktive Frauenrechtlerinnen werden angegriffen und öffentlich diffamiert. Der Vortrag wird auch zeigen, wie die brasilianischen Frauen dagegen ankämpfen und sich erfolgreich organisieren.

Referentin: Silke Tribukait, Referentin Brasilien

ASW – Aktionsgemeinschaft Solidarische Welt e.V