Brass aus Barcelona

Es war einmal eine spanische Hornistin…!

So könnte die Geschichte beginnen. Wollen wir es aber kurz machen: vier spanische Blechbläser und die besagte Hornistin starten 2017 von Barcelona aus, landen zum Studium im Blechbläsermekka Luzern in der Schweiz und gewinnen einfach ein paar wichtige Preise. Und setzen so zum Sprung auf die großen Bühnen an. Seitdem hört man sie hie und da. Zum Glück! Heute streuen sie ihre musikalischen Perlen in Pfedelbach aus. Neugier und Leidenschaft für die Kammermusik sind die gemeinsamen Beweggründe der fünf Freunde. Diese beweisen sie mit Originalwerken und Bearbeitungen von u.a. Bach, Granados und Lutoslawski.