Am 07. Dezember 2019 findet im LKA/Longhorn das bereits dritte BRASS BOOM BÄNG FESTIVAL statt. Der Veranstaltungsort hat sich geändert, dass Credo: „alles ist tanzbar“ aber steht mehr denn je im Vordergrund. Dieses Mal haben wir Bands dabei die besonders viel Gas geben:

Wir freuen uns, dass Shantel mit seinem Bucovina Club Orkestar abermals unser Headliner an diesem schweißtreibenden Abend sind. Außerdem haben wir als Co-Headliner dieses Mal keine geringeren als RUSSKAJA gewinnen können, die ihren Crossover aus Ska und Polka und Rock zelebrieren. Die Österreicher brennen darauf ihre neue Platte „No One Is Illegal“, welche am 29. März 2019 erscheint, den Stuttgarter Fans live vorzustellen. Auch Django S. werden eine neue Platte mit im Gepäck dabeihaben. Mundart, Balkan Beats und bairischer Lässigkeit garantieren volle Tanzflächen.

In diesem Jahr wird nach den Bands weitergefeiert. Party aus der Konserve bis in die Morgenstunden. Das wird ein Spaß. Brass Boom Bäng eben