Am 13. Juli werden auf der Burgruine Forchtenberg wieder exzellente Musiker Blech zum Klingen bringen: Das bekannte Festival Brass in the Ruins findet zum 11. Mal statt. Es ist ein Mix aus lokalen, regionalen und internationalen Künstlern in einem einzigartigen Ambiente. Im Programm echte Highlights: Der Posaunenchor Niedernhall-Forchtenberg mit Heimvorteil, die Brass Band del Equador versprüht pure Lebensfreude, das Nineties Trombones Ensemble vereint die Besten aus Spaniens Musikhochschulen. Traditionell beschließt den Abend eine Musik-Bild-Text-Meditation mit Hohenlohe Brass, Wolfgang Wilhelm und Frieder Gebert, diesmal mit französischem Flair. Auch in den Pausen werden bei Brass in the Ruins Auge und Ohr, Gaumen und Kehle verwöhnt. Karten ab April an den üblichen VVK-Stellen und online.