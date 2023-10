Brass & Trompete

Der Trompeter Simon Höfele ist bekannt für seine exzellente Technik und seinen unverkennbaren Klang, der jedem Stück die nötige emotionale Tiefe gibt. Zusammen mit der Brass Band Oberschwaben-Allgäu wird er das Trompetenkonzert von Alexander Arutjunjan präsentieren. Dieses Meisterwerk der klassischen Musik besticht durch kontrastreiche Melodiefolgen und rhythmische Virtuosität - genau das Richtige für zwei ambitionierte Konzertparnter. Simon Höfele spielte dieses Werk mit dem BBC Scottish Symphony Orchestra und dem BBC National Orchestra of Wales ein. Es erschien 2020 auf seinem Album “New Standards” und wurde mit dem OPUS KLASSIK 2020 als “Konzerteinspielung des Jahres” geehrt. Mit einer Brass Band spielt Höfele das Werk zum ersten Mal. Die einzigartige Klangpalette der Brass Band Oberschwaben-Allgäu, gepaart mit der unverkennbaren Musikalität Simon Höfeles verspricht ein außergewöhnliches Musikerlebnis zu werden

Wer den Begriff “Brass Band” zum ersten Mal hört, assoziiert ihn oftmals mit Jazz-, Ragtime- und Big Band-Musik, doch diese Annahme wird dem Phänomen Brass Band bei Weitem nicht gerecht: Eine Brass Band besteht aus Blechbläsern und Schlagwerk und folgt damit einer langen, britischen Tradition. Bei Brass ist von Messing die Rede, aus welchem die Instrumente allesamt gemacht sind. Und genau diese Zusammensetzung aus ambitionierten Blechbläsern und virtuosen Percussionisten bilden den einzigartigen Klangkörper der Brass Band. Gespielt werden kann mit dieser Orchesterbesetzung alles: Arrangements klassischer Kompositionen, moderne Werke aus Film, Radio und Computerspielen, aber auch eigens für Brass Band komponierte Werke waren und sind Teil des Repertoires der Brass Band Oberschwaben-Allgäu. Durch die ähnliche Bauart der Instrumente und die Verwandtschaft im Klang entsteht ein großartiges, homogenes Soundgebilde, welches Sie schnell faszinieren wird.

Die Brass Band Oberschwaben-Allgäu ist eine Pionier-BrassBand in der deutschen Orchesterlandschaft und stellt ihr Können in Konzerten, Wettbewerben und nationalen sowie internationalen Gastspielen seit 1992 unter Beweis. In britischer Originalbesetzung und Originalinstrumentierung belegen die 30 Musikerinnen und Musiker bei den deutschen und europäischen Brass Band Wettbewerben regelmäßig die ersten Ränge. Ihre Konzerte gestaltet die BBOA gerne mit renommierten Partnern.

In dieser Saison gastiert der aufstrebende junge Trompetenvirtuose Simon Höfele. Er ist derzeit einer der gefragtesten Künstler im Bereich der klassischen Musik. Zahlreiche internationale Titel machen ihn zu einem der vielversprechendsten Trompeter seiner Generation.