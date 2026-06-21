Brassband der HMDK Stuttgart

Mit mitreißenden Second-Line-Grooves, satten Bläsersätzen und jeder Menge Energie bringt dieses Brassband-Ensemble der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart den Sound von New Orleans direkt auf die Bühne. Inspiriert von Bands wie den Soul Rebels, Lucky Chops und der Youngblood Brass Band verbindet die Formation traditionelle Brassband-Kultur mit Funk, Streetbeat und moderner Live-Performance. Die Band sorgt für Stimmung, Groove und ein echtes Brass-Feuerwerk.

Cristin Leber - Trompete

Josef Weber - Trompete

Niklas Müller - Trompete

Dmytro Poluda - Altsax

Moritz Metzler - Posaune

Marc Roos - Posaune

Magnus Wille - Sousaphone/Tuba

Mario Moser - Drums