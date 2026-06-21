Brassband der HMDK Stuttgart

Mit mitreißenden Second-Line-Grooves, satten Bläsersätzen und jeder Menge Energie bringt dieses Brassband-Ensemble der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart den Sound von New Orleans direkt auf die Bühne. Inspiriert von Bands wie den Soul Rebels, Lucky Chops und der Youngblood Brass Band verbindet die Formation traditionelle Brassband-Kultur mit Funk, Streetbeat und moderner Live-Performance. Die Band sorgt für Stimmung, Groove und ein echtes Brass-Feuerwerk.
Cristin Leber - Trompete
Josef Weber - Trompete
Niklas Müller - Trompete
Dmytro Poluda - Altsax
Moritz Metzler - Posaune
Marc Roos - Posaune
Magnus Wille - Sousaphone/Tuba
Mario Moser - Drums