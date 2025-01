Sinfonische Blasmusik und Live-Illustration? Was wie eine Schnapsidee nach zu langer Musikprobe klingt, entpuppt sich beim Treffen der Brassband Hohenlohe und Rupert Hörbst als echter »Gefühlsverstärker«.

Die klangmächtigen Arrangements der hohenlohischen Auswahlband werden durch bunte, markante und manchmal verrückte Zeichnungen des österreichischen Illustrators ergänzt und so zusätzlich mit Leben gefüllt. Da wachsen Trompetenberge, entstehen (Klang-)Kathedralen und das alles aus dem Moment heraus! Ein Blasmusik-Fest für die ganze Familie, wie immer humorvoll moderiert und in großer, eingespielter Besetzung. Wir freuen uns, die Brassband Hohenlohe bereits zum wiederholten Mal in der TauberPhilharmonie zu Gast zu haben. Jedes Jahr treffen sich die Musizierenden, um gemeinsam zu spielen – und die Leidenschaft und das Engagement sind fester Teil ihrer gefeierten Live-Auftritte.