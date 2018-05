Brassed Off – Mit Pauken und Trompeten

Ihre Blaskapelle ist der ganze Stolz der Mitarbeiter des größten Betriebs am Ort. Als dessen Schließung und damit die Arbeitslosigkeit sich abzeichnen, verliert die Kapelle für die Arbeiter schlagartig an Bedeutung. Geldnot und Existenzsorgen stehen im Vordergrund. Doch Dirigent Danny will den Traum, mit seinen Musikern an einem landesweiten Wettbewerb teilzunehmen, nicht aufgeben. In dieser angespannten Situation kommt Gloria in ihren Heimatort zurück und will in der Kapelle mitspielen. Andy, einer der Musiker verliebt sich in sie. Was die Musiker allerdings nicht wissen: Sie ist vom Unternehmen beauftragt, ein Wirtschaftlichkeits-gutachten zu erstellen. Liebesverwirrung, Familienstreitigkeiten und Zukunftsängste vermengen sich zu einer explosiven Mischung, die in kuriosen und absurden Situationen gipfelt.

Die Tragikomödie nach dem Film von Mark Herman aus dem Jahr 1996 in der Theaterfassung von Paul Allen thematisiert Stellenabbau und Strukturkrise mit einem feinen Gespür für Situationskomik, und Humor. Und die Blaskapelle macht das Stück zu einem Erlebnis voller musikalischer Energie!

Realisiert wird Brassed Off in Zusammenarbeit mit den Lauchertmusikanten Melchingen. Die 1920 in Melchingen gegründete Blaskapelle besteht aus über 30 Musikern und darf bei Feierlichkeiten in der Region nicht fehlen.

Ort: Pausa Mössingen

Regie: Christoph Biermeier

Musikalische Leitung: Thomas Unruh

Bühne u. Kostüme: Claudia Rüll Calame-Rosset

Dramaturgie: Georg Kistner

Regieassistenz: Marie Österle

Es spielen: Rahul Chakraborty, Peter Höfermayer, Bernhard Hurm, Kathrin Kestler, Franz Xaver Ott, Gerd Plankenhorn, Lindas Schlepps, Carola Schwelien, Mona Maria Weiblen und die Lauchertmusikanten Melchingen