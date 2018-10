Brassed Off

Ihre Blaskapelle ist der ganze Stolz der Mitarbeiter des größten Betriebs am Ort. Als dessen Schließung und damit die Arbeitslosigkeit sich abzeichnen, verliert die Kapelle für die Arbeiter schlagartig an Bedeutung.

Geldnot und Existenzsorgen stehen im Vordergrund. Doch Dirigent Danny will den Traum, mit seinen Musikern an einem landesweiten Wettbewerb teilzunehmen, nicht aufgeben.

In dieser angespannten Situation kommt Gloria in ihren Heimatort zurück und will in der Kapelle mitspielen. Andy, einer der Musiker, verliebt sich in sie. Was die Musiker allerdings nicht wissen: Sie ist beauftragt, ein Wirtschaftlichkeitsgutachten zu erstellen.

Liebesverwirrung, Familienstreitigkeiten und Zukunftsängste vermengen sich zu einer explosiven Mischung, die in kuriosen und absurden Situationen gipfelt. Die Tragikomödie thematisiert Stellenabbau und Strukturkrise mit Situationskomik.

Theater Lindenhof Melchingen | Die Lauchertmusikanten

Regie: Christoph Biermeier