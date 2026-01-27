Brassissimo – 35 Jahre Leonard Bernstein

Seit dem grandiosen Debüt beim Schleswig-Holstein Musik-Festival im Jahre 1989 war die steile Karriere der jungen Künstler nicht mehr aufzuhalten.

Der einzigartige homogene Klang, die technische Brillanz sowie die superbe Musikalität ließen das Ensemble Classique rasch zu den international renommiertesten, bekanntesten und beliebtesten Blechbläserensembles unserer Zeit aufsteigen. Gemäß dem Zitat ihres Wegbereiters Leonard Bernstein „Let’s make music as friends“ strahlt das Ensemble auf der Bühne eine unwiderstehliche Anziehungskraft aus.

Das Konzert besteht aus zwei Teilen. Im ersten Teil wird klassische Musik in Arrangements des Leiters Winfried Roch zu hören sein, u.a. das Konzert in C-Dur von Tomaso Albinoni und die Arien des Sarastro und der Königin der Nacht aus Mozarts Zauberflöte.

Der zweite Teil gehört den großen Komponisten Leonard Bernstein und Duke Ellington. Das Besondere: Im Vorfeld coacht das Ensemble Classique das Blechbläserensemble des Carolinum Ansbach, welches dann das offizielle Konzert eröffnet.

Welch eine Chance für Ansbachs Nachwuchsmusiker!

Leonard Bernstein: Somewhere,

West Side Story, The Mass

Duke Ellington: Echoes of Harlem, It don’t mean a thing, Solitude

sowie weitere Werke von Albinoni, Gervaise, Mozart, Tschaikowski

19.3.26

Onoldiasaal

19.30 Uhr

Werkeinführung um 19 Uhr