Brassissimo!

Die Gründung dieses Ausnahme-Ensembles geht auf die Anfänge des Schleswig-Holstein-Musikfestivals und auf ihren Wegbereiter Leonard Bernstein zurück.

Dessen Credo „let s make music as friends" hat er dem Ensemble mit auf den Weg gegeben und dieses Motto beherzigt das Bläsersextett mit Schlagzeug immer noch. In der ersten Konzerthälfte geht es anfänglich festlich zu, mit Fanfaren und dem C-Dur Konzert von Tomas Albinoni. Berühmte Arien aus Mozarts Zauberflöte wie die der Königin der Nacht werden daraufhin ebenso „verbrasst" wie Ballett-Musiken und altfranzösische Tänze. Nach der Pause wird dann geswingt mit Werken von Duke Ellington & Co. und selbstverständlich dürfen Werke von Bernstein nicht fehlen. Sein Impuls für den Erfolg des Ensembles jährt sich heuer zum 35. Mal. Neben den regulären Sitzplätzen gibt es wie bereits im Vorjahr Picknick-Tickets, mit denen man ganz ungezwungen auf einer Decke und mitgebrachten Snacks den Klängen lauschen kann.

Konzert #22

Ensemble Classique

Trompeten:

- Gábor Vanyó, Solotrompete

- Rolf Ihler

- Alexander Roch

Posaunen:

- Peter Seitz, Soloposaune

- Thomas Ehrmann

- Phillip Werthner

Schlagwerk:

- Godwin Schmid