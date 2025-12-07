Bratäpfel grillen

An den Adventssonntagen laden wir alle ein, sich vom vorweihnachtlichen Zauber überraschen zu lassen!

Immer um 16 Uhr findet eine Veranstaltung für Menschen ab 6 Jahren und parallel dazu eine Veranstaltung für Menschen ab 3 Jahren statt. Das ist entweder eine Theatervorstellung oder eine theatrale „Adventsüberraschung“: Geschichten, Lieder, Tanz oder etwas ganz anderes! Im Anschluss kommen alle in gemütlicher Runde am Lagerfeuer auf dem Hof des LTT zusammen und mit Unterstützung des Obstguts Bläsiberg werden Bratäpfel gegrillt.