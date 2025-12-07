Bratäpfel grillen

LTT Landestheater Tübingen Eberhardstraße 6, 72072 Tübingen

An den Adventssonntagen laden wir alle ein, sich vom vorweihnachtlichen Zauber überraschen zu lassen! 

Immer um 16 Uhr findet eine Veranstaltung für Menschen ab 6 Jahren und parallel dazu eine Veranstaltung für Menschen ab 3 Jahren statt. Das ist entweder eine Theatervorstellung oder eine theatrale „Adventsüberraschung“: Geschichten, Lieder, Tanz oder etwas ganz anderes! Im Anschluss kommen alle in gemütlicher Runde am Lagerfeuer auf dem Hof des LTT zusammen und mit Unterstützung des Obstguts Bläsiberg werden Bratäpfel gegrillt.

Kinder & Familie
