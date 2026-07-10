Bratwurst & Baklava - mit Bastian Bielendorfer und Özcan Cosar

Die beiden Comedians und Freunde Bastian Bielendorfer und Özcan Cosar präsentieren ihr erfolgreiches Format „Bratwurst & Baklava“ live auf der Bühne!

Der Eine eine Bilderbuchkartoffel aus dem Ruhrpott, der Andere ein Türkenschwabe mit großem Herz und dünnem Haar. Zusammen legen sie in ihrem Podcast ihre Leben übereinander und sind immer wieder erschreckt, wo die Teile passen wie ein Handschuh und wo es Gräben gibt, die tiefer sind als jeder Bergwerkstollen. Laut. Leise. Ehrlich und unfassbar lustig wird es, wenn nicht nur zwei Kulturen und Lebenswege, sondern auch zwei Freunde aufeinanderprallen, die sich ebenso innig mögen wie übereinander lachen können.