BrauART - Kunst, Bier und Kulinarik

Erleben Sie eine Kunstführung in der Johanniterkirche mit anschließender Bierverkostung und einem zünftig mittelalterlichen Menü im Sudhaus an der Kunsthalle Würth.

Nach einer Kunstführung durch die mittelalterlichen Bildwelten der Alten Meister in der Sammlung Würth erwarten Sie besondere Getreidearten und Malznoten. Der Braumeister und Biersommelier im Sudhaus an der Kunsthalle Würth verrät Ihenn viel Wissenswertes über die Kulturgeschichte des Bieres und der Braukunst. Dabei tauchen Sie in die Welt der besonderen Bierspezialitäten und Geschmacksvielfalten ein.

Genießen Sie ein fein abgestimmtes mittelalterliches Drei-Gänge-Menü:

Vorspeise: Schweine-Rillettes und Kräuterquark auf saftigem Roggenbrot

Hauptgang: Bierbratwurst oder Gemüsetaler mit Bayrisch Kraut und Bratkartoffeln

Dessert: Bieramisu

Exlusive BrauART-Abende

Unsere BrauART- Abende sind auch für Gruppen mit 15 bis 20 Personen buchbar. Gerne lassen wir Ihnen ein individuelles Angebot zukommen.

Tickets ab sofort unter johanniterkirche@wuerth.com