Ein weiterer Höhepunkt wartet am 14. Februar mit dem großen Brauchtumsabend.
Der Einlass beginnt um 17:30 Uhr, der offizielle Start um 19:30 Uhr.
Info
Breitwiesenhalle Ergenzingen Kornstraße 31, 72108 Rottenburg
Fasching
Breitwiesenhalle Ergenzingen Kornstraße 31, 72108 Rottenburg
Ein weiterer Höhepunkt wartet am 14. Februar mit dem großen Brauchtumsabend.
Der Einlass beginnt um 17:30 Uhr, der offizielle Start um 19:30 Uhr.
© 2022 MORITZ Das Online-Stadtmagazin ist eine Marke der MORITZ Verlags GmbH