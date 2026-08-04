Brauer-Silvester-Prost auf das neue Braujahr!

Am 30. September ist es wieder soweit: Das traditionelle Brauerjahr geht zu Ende – und wir lassen diesen besonderen Moment gemeinsam im Brauhaus hochleben.

Freuen Sie sich auf einen stimmungsvollen Abend mit einem rustikal-bierigen Silvestermenü, frisch gezapftem Bier und geselliger Atmosphäre.

In gemütlicher Runde stoßen wir gemeinsam auf das neue Braujahr an – mit Silvester-Bierprobe, Geschichten rund ums Brauhandwerk und dem einen oder anderen Überraschungsmoment. Seien Sie dabei und feiern mit uns ein Silvester der besonderen Art – ganz im Zeichen des Bieres!

Sitzplätze, keine Platzreservierung!

Voranmeldung erforderlich

www.distelhaueser.de/tickets oder 09341 805-488