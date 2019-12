Brauereiführung Dinkelacker

× Erweitern Familienbrauerei Dinkelacker

Erleben Sie mit allen Sinnen wie in Stuttgarts Familienbrauerei Bier gebraut wird: Angefangen bei der Verwendung von bestem Braumalz, das Einmaischen und Läutern sowie die Beigabe von Würze. Ein erfahrener Führer begleitet Sie durch alle Stationen, die das Bier in der Brauerei durchläuft - bis am Ende ein frisches Dinkelacker, Schwaben Bräu, Sanwald oder Wulle herauskommt. Sie erfahren, wie wichtig der Brauerei Nachhaltigkeit, Energiegewinnung und ökologisches Wirtschaften sind. Abgerundet wird die Brauereiführung mit einer erfrischenden Bierprobe.