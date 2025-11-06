Bierkrimi-Lesung "Warten auf Goldberg"

Die Stadtbücherei Eppingen lädt ein zu einer launigen Autorenlesung mit Biertasting und Live-Musiker.

Einlass ab 19.30 Uhr

Zum Autor: Thomas Lang – der Jurist mit Humor

Der gebürtige Kraichgauer studierte nach seiner Ausbildung bei einer Landwirtschaftlichen Genossenschaft in Eppingen Jura in Tübingen, ist seit vielen Jahren Wahl-Stuttgarter und arbeitet dort als Jurist im Bereich Arbeitsrecht. Thomas Lang macht in seiner Freizeit nicht nur Kabarett sondern schreibt auch sehr lustige Krimis. In diesen verbindet Lang seinen Hang zum Satirischen, die Leidenschaft für gutes Bier und die dazu gehörigen, oft etwas schrägen Kneipen. Hauptprotagonist seiner „Bierkrimis“ ist der Privatermittler Minkin, der vom aus dem Hintergrund agierenden Schmuckhändler Goldberg in jedem Band auf einen neuen skurrilen Fall angesetzt wird. Und weil in Thomas Lang eben gleichermaßen Kabarettist wie Autor steckt, ähneln Lesungen eher einer unterhaltsamen Bühnenshow, meistens mit Live-Musiker und gerne mit dem passenden Bier…

Warten auf Goldberg - Minkins neuester Fall Eine mysteriöse Krankheit hat die Hopfenpflanzen in Tettnang befallen. Die Bauern sind unruhig und der Landwirtschaftsminister macht sich Sorgen um seine Wiederwahl. Der Feuerbacher Privat-Ermittler Minkin wird kurzerhand zum Sonderbeauftragten der Bundesregierung ernannt. Dann wird plötzlich Minkins Freund Goldberg von einer ausländischen Organisation gekidnappt. Mächtige Gegner also! Na und? Aufgeben ist auch in Thomas Lang’s sechstem Bierkrimi mit Minkin und Goldberg keine Option.