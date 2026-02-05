Braukunst trifft Malkunst - Kreativ sein mit allen Sinnen in Distelhausen

Am Samstagnachmittag von 14 bis 17 Uhr laden wir Sie zu einem besonderen Erlebnis in unsere Brauerei ein:

Gemeinsam mit einer Künstlerin tauchen Sie ein in die Welt der Acrylmalerei – ganz entspannt und für alle geeignet, ob Anfänger oder Könner. In kreativer Atmosphäre entstehen unter Anleitung individuelle Kunstwerke.

Dazu erwartet Sie eine kleine Bierprobe, ebenfalls von unserer bierliebhabenden Künstlerin präsentiert - begleitet von kleinen Häppchen aus unserer Küche.

Freie Platzwahl

Voranmeldung erforderlich

www.distelhaeuser.de/tickets oder 09341-805488