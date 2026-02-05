Braukunst trifft Malkunst - Kreativ sein mit allen Sinnen in Distelhausen

Kunst erleben, Bier genießen, gemeinsam kreativ sein

bis

Alte Füllerei Distelhäuser Brauerei Grünsfelder Straße 3, 97941 Tauberbischofsheim

Am Samstagnachmittag von 14 bis 17 Uhr laden wir Sie zu einem besonderen Erlebnis in unsere Brauerei ein:

Gemeinsam mit einer Künstlerin tauchen Sie ein in die Welt der Acrylmalerei – ganz entspannt und für alle geeignet, ob Anfänger oder Könner. In kreativer Atmosphäre entstehen unter Anleitung individuelle Kunstwerke.

Dazu erwartet Sie eine kleine Bierprobe, ebenfalls von unserer bierliebhabenden Künstlerin präsentiert - begleitet von kleinen Häppchen aus unserer Küche. 

Freie Platzwahl 

Voranmeldung erforderlich

www.distelhaeuser.de/tickets oder 09341-805488

Info

Alte Füllerei
Alte Füllerei Distelhäuser Brauerei Grünsfelder Straße 3, 97941 Tauberbischofsheim
Freizeit & Erholung
bis
Google Kalender - Braukunst trifft Malkunst - Kreativ sein mit allen Sinnen in Distelhausen - 2026-03-07 14:00:00 Google Yahoo Kalender - Braukunst trifft Malkunst - Kreativ sein mit allen Sinnen in Distelhausen - 2026-03-07 14:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Braukunst trifft Malkunst - Kreativ sein mit allen Sinnen in Distelhausen - 2026-03-07 14:00:00 Outlook iCalendar - Braukunst trifft Malkunst - Kreativ sein mit allen Sinnen in Distelhausen - 2026-03-07 14:00:00 ical

Tags