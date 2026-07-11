Braukunst trifft Malkunst - Kreativ sein mit allen Sinnen in Distelhausen

-

Alte Füllerei Distelhäuser Brauerei Grünsfelder Straße 3, 97941 Tauberbischofsheim

Kunst erleben, Bier genießen, gemeinsam kreativ sein.

Am Samstagnachmittag von 14 bis 17 Uhr laden wir Sie zu einem besonderen Erlebnis in unsere Brauerei ein:

Gemeinsam mit einer Künstlerin tauchen Sie ein in die Welt der Acrylmalerei – ganz entspannt und für alle geeignet, ob Anfänger oder Könner. In kreativer Atmosphäre entstehen unter Anleitung individuelle Kunstwerke.

Dazu erwartet Sie eine kleine Bierprobe, ebenfalls von unserer bierliebhabenden Künstlerin präsentiert - begleitet von kleinen Häppchen aus unserer Küche. 

Freie Platzwahl!

Voranmeldung erforderlich unter www.distelhaeuser.de/tickets oder 09341 805-488

Info

Alte Füllerei
Alte Füllerei Distelhäuser Brauerei Grünsfelder Straße 3, 97941 Tauberbischofsheim
Freizeit & Erholung

Tags