Bravo Hits 2000er

Wir schreiben das Jahr 2000. Es gibt noch kein WhatsApp, in Deutschland wird noch mit der D-Mark bezahlt und im Radio läuft Maria Maria von Carlos Santana. Was in den zehn Jahren danach folgt, teilt sich in tolle Dinge wie Flatscreen-TVs, Smartphones und dem Sommermärchen, aber auch Crocs, Arschgeweihe und den Ketchup Song haben die 2000er hervorgebracht.

Vieles ist wieder verschwunden… aber was geblieben ist, sind die zahlreichen Hits des sogenannten „Nuller-Jahrzehnts“: Die Black Eyed Peas, Sean Paul, Usher, 50 Cent, Justin Timberlake und Rihanna füllten die Alben, die schon unsere Eltern in den CD-Regalen stehen hatten: Die Bravo-Hits. Kein anderer Name steht so sehr für Musik, Parties und Kuschelorgien und es gibt fast niemanden, der nicht mindestens eine Ausgabe zuhause stehen oder nicht schon zu den Songs gefeiert und geknutscht hat.

Was verbindest du mit den 2000er Jahren? Komm am 17.05.2019 ab 18.00h in dein Hip Island und erzähle es Deinen Freunden an unseren Bars, in unseren Strandstühlen und in den Lounges und feiert gemeinsam auf dem Dancefloor zu der musikalischen Reise, auf die euch DJ Tody und LX mitnehmen. Echte Gefühle! Echte Musik! Echtes Leben! Echt 2000, denn Facebook und Tinder gab es damals noch nicht!