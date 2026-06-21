Brazilian Groove bringt die Vielfalt und Energie der brasilianischen Musik auf die Bühne. Mit einem abwechslungsreichen Repertoire aus brasilianische und USA-amerikanische groovige Musikrichtungen wie Samba, MPB, Forró und Soul schafft die Band eine mitreißende Atmosphäre, die sowohl zum Zuhören als auch zum Tanzen einlädt.

Die Band verbindet authentische brasilianische Rhythmen mit modernen Grooves und präsentiert bekannte Klassiker sowie zeitgenössische Hits in eigenen Arrangements.

Beatriz Simoes - Vocals

Benedikt Moser - Klavier

Carlos Neujahr - Gitarre

Marcio Oliveira - Schlagzeug