Brazilian Train

Das aktuelle Song-Projekt der beiden Profi-Musiker Ray Popp und Peter Fricke schöpft aus dem sowohl traditionsreichen wie populären Singer/Songwriter-Genre. Es werden Geschichten aus dem Leben, die von Liebe, Lust und Leidenschaft erzählen, von einer Musik getragen, die gleichsam balladesk und temperamentvoll ist. Neben südamerikanischen Rhythmen, sind bluesige, jazzige und rockige Elemente in den Songs des Duos zu hören. Selbst komponiert und geschrieben, selbst gesungen und gespielt, das ist der Anspruch und die Wahrhaftigkeit, die einen Singer/Songwriter ausmachen. Popp und Fricke setzen dies in einer beeindruckenden Klangdichte, getragen von zwei Gesangsstimmen und zwei Akustikgitarren, leidenschaftlich in Szene.

Mit Ray Popp: Gesang, Gitarre

Peter Fricke: Gesang, Gitarre