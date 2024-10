Ob bei Weihnachtsmärkten oder in aufwändig dekorierten Schaufenstern großer Kaufhäuser – die Modelleisenbahn gehört zur Weihnachtszeit einfach dazu.

In den 80er Jahren fand man in vielen deutschen Haushalten kleine Versionen davon. Diese wurden traditionell zu den Feiertagen aufgebaut und nicht selten lagen Päckchen mit neuen Wagons und Zubehör unterm festlich geschmückten Christbaum. Der Modellbau übt nach wie vor eine große Faszination auf uns aus. Nicht selten weckt der Anblick einer liebevoll gestalteten Eisenbahnanlage Kindheitserinnerungen. Bei anderen entsteht sie Liebe dafür noch, denn das Hobby kommt nicht aus der Mode und bietet durch seine Vielseitigkeit für jeden Fan den richtigen Bausatz.

Der Speyerer Verein zur Luftfahrthistorie der Pfalz (VFLP e.V.) widmet sich dem Thema Modellbau in den unterschiedlichsten Bereichen. Seit vielen Jahren präsentiert er die Oster-Modellbautage im Technik Museum Speyer. Für vorweihnachtliche Modellbaustimmung sorgt nun zum zweiten Mal die Veranstaltung des VFLP e.V.: der Winter Modellbautag. In der geräumigen Raumfahrthalle präsentieren am Sonntag, 19. November 2023 von 10 bis 18 Uhr verschiedene Modellbauer ihre schönsten Stücke. Mit dabei sind Christmas-Cars, Winterfahrzeuge und natürlich Modelleisenbahnen. „Als Modellbauer ist es zwar schön zu Hause an einem neuen Bausatz zu arbeiten, aber Ausstellungen und Börsen gehören zum Hobby auch dazu. Nach einer langen Durststrecke freuen wir uns wahnsinnig darüber endlich wieder im Museum auszustellen und unser Hobby mit Interessierten zu teilen“, erzählt Hanspeter Heger, Vorstand des VFLP e.V..

Informationen für Besucher

Die Winter-Modellbautage sind im Eintrittspreis des Museums inbegriffen und finden am Samstag, 16. und Sonntag, 17. November 2024 von 9 bis 18 Uhr statt.