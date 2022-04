Brennende Reifen, heulende Motoren, knatternde Oldtimer und das dröhnende Signalhorn eines Seenotrettungskreuzers. Dies und noch viel mehr gibt es beim spektakulären Aktionswochenende des Technik Museum Speyer, dem BRAZZELTAG.

An zwei Tagen im Jahr verwandelt sich das Museum in einen regelrechten Spielplatz für Technikfans. Vom kleinen motorisierten Dreirad bis hin zur Jet-Dragster Show, dem Brazzeltag sind keine Grenzen gesetzt. Am 14. und 15. Mai 2022 geht der BRAZZELTAG des Technik Museum Speyer in die neunte Runde

Während des BRAZZELTAGS (14. und 15. Mai 2022) gelten die nachfolgenden Eintrittspreise. Der Eintrittspreis enthält den Besuch des BRAZZELTAGS einschließlich aller Showprogramme, den Eintritt im Technik Museum Speyer mit allen Ausstellungsinhalten sowie dem Museum Wilhelmsbau.

Die Tages-Pässe und Armbändchen können ab sofort hier versandkostenfrei bestellt oder an der Museumskasse erworben werden. Mit diesen Tickets kann man den BRAZZELTAG direkt über die Besuchereingänge betreten.