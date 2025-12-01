Die neue Tanz- und Artistik-Show der DDC!

Erleben Sie eine energiegeladene Show, die die Grenzen zwischen pulsierendem Tanz und atemberaubender Akrobatik auf völlig neue Weise sprengt! Die DDC Entertainment präsentiert mit BREAK The DANCE ein unvergessliches Spektakel, dargeboten von international gefeierten Tanz- und Artistik-Virtuosen. Tauchen Sie ein in eine Welt voller Energie, Präzision und schier unglaublicher Körperbeherrschung. Von dynamischen Breakdance-Moves, die den Atem rauben, über fließende Tanz-Elemente bis hin zu schwindelerregenden Akrobatik-Darbietungen erwartet Sie ein Fest für die Sinne.