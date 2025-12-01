Break the Dance

bis

Congress-Centrum Stadtgarten Schwäbisch Gmünd Rektor-Klaus-Straße 9, 73525 Schwäbisch Gmünd

Die neue Tanz- und Artistik-Show der DDC!

Erleben Sie eine energiegeladene Show, die die Grenzen zwischen pulsierendem Tanz und atemberaubender Akrobatik auf völlig neue Weise sprengt! Die DDC Entertainment präsentiert mit BREAK The DANCE ein unvergessliches Spektakel, dargeboten von international gefeierten Tanz- und Artistik-Virtuosen. Tauchen Sie ein in eine Welt voller Energie, Präzision und schier unglaublicher Körperbeherrschung. Von dynamischen Breakdance-Moves, die den Atem rauben, über fließende Tanz-Elemente bis hin zu schwindelerregenden Akrobatik-Darbietungen erwartet Sie ein Fest für die Sinne.

Info

Stadtgarten Schwäbisch Gmünd
Congress-Centrum Stadtgarten Schwäbisch Gmünd Rektor-Klaus-Straße 9, 73525 Schwäbisch Gmünd
Kinder & Familie, Theater & Bühne
01708679539
Bitte aktivieren Sie JavaScript.
bis
Google Kalender - Break the Dance - 2025-12-30 17:00:00 Google Yahoo Kalender - Break the Dance - 2025-12-30 17:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Break the Dance - 2025-12-30 17:00:00 Outlook iCalendar - Break the Dance - 2025-12-30 17:00:00 ical

Tags