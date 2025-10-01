Der Kurs richtet sich an alle interessierten Jugendliche ab 12 Jahren. Von Anfängern bis hin zu Fortgeschrittenen sind alle herzlich willkommen. Das Training wird passend auf eure Fähigkeiten und Erwartungen abgestimmt. Geleitet wird das Breakdance-Angebot vom professionellen Tanzlehrer Besart Kuqi. Er erklärt die Schritte und Moves des Breakdances, trainiert mit euch eure Beweglichkeit, Koordination, Gelenkigkeit und Kraft. Besart Kuqi ist seit Jahren sportlich sehr aktiv, spielt in einem Fußballverein und macht seit über 15 Jahren Breakdance. Du möchtest Spaß und Freude beim Tanzen haben? Du wolltest schon immer mal wissen, wie ein „Freeze" oder Powermoves funktionieren? Dann komm mittwochs von 17 bis 19 Uhr zum Breakdance Kurs!