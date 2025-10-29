Breakdance-Training

Der Spaß am Tanzen hat sie zusammengeführt. Gemeinsam trainiert die "Move Mafia" verschiedene Breakdance-Moves und übt Choreografien ein. Manch einer der B-Boys und B-Girls, so die Bezeichnung der Breakdancer, kann sich noch gut erinnern, wie er zum ersten Mal ins Jugendhaus kam, um den Großen beim Tanzen zuzuschauen. „Ich habe mich am Anfang überhaupt nicht getraut mitzumachen“, sagt Josi. Genau dazu lädt die "Move Mafia" jetzt ein: Alle Jugendlichen, die Interesse an Breakdance haben, können vorbeikommen und zuschauen und natürlich auch mitmachen. Die Crew-Mitglieder geben ihr Wissen und Können gerne weiter. Dienstags und mittwochs wird im casa nostra trainiert. Wer Lust hat, in die hohe Kunst des Breakdance hineinzuschnuppern oder sich das Ganze mal anzuschauen, kann sich unter www.movemafia.de mit den B-Boys und B-Girls zum Training verabreden.