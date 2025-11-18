Breakinʼ Circus

Was ist Breakin’ Circus? »Breakin’Circus« ist weit mehr als nur eine Show. Es ist die einzigartige Qualität der DDC außergewöhnliche Verbindungen aus urbaner Tanzkultur und Zirkusartistik zu schaffen.

Jährlich neu inszeniert, setzt das Format auf frische Trends und innovative Ideen, um ein unvergessliches Bühnenerlebnis zu kreieren. Die Produktion kombiniert die technische Perfektion und Präzision des Zirkus mit der Dynamik und Kreativität des Urban Dance. Ob Breakdance, Artistik oder musikalische Inszenierungen – »Breakin’ Circus« ist ein mitreißendes Spektakel, das die Grenzen der Performance-Kunst neu definiert. Das kreative Team der DDC schöpft aus einem reichen Fundus an Erfahrungen: Von Auftritten bei Circus Festivals, großen Schlagertourneen, kulturellen Shows in Philharmonien und zahlreichen Internationale Eindrücke aus dem Bereich des Entertainments. Diese vielseitigen Einflüsse verleihen »Breakin’ Circus« seine unverwechselbare Note.

Zirkus trifft auf Breakdance – ein Spiel der Parallelen Die beeindruckende Körperbeherrschung, Präzision und die Fähigkeit, Grenzen zu sprengen, vereinen Zirkusartisten und Breakdancer gleichermaßen. Diese Gemeinsamkeiten bilden das Fundament von »Breakin’ Circus« und schaffen eine Show, die Herzen berührt und Sinne begeistert. Die DDC Entertainment Group startet mit »Breakin’ Circus« in eine neue Phase der urbanen Kunst. Mit viel Leidenschaft, Kreativität und frischen Ideen setzt das Team neue Maßstäbe und schafft eine Show, die einzigartig ist. Seien Sie am 18. November 2025 im Forum am Schlosspark in Ludwigsburg dabei, wenn der Zauber des Zirkus auf die Energie der Urban Dance Culture trifft – willkommen bei »Breakin’ Circus«!