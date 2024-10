Breakin' Circus - Urban Dance & Artistic Show

Breakin' Circus vereint den Zirkus mit der urbanen Hip Hop Kultur, vor allem dem Breaking. Als 2-facher Breakdance Weltmeister und weltweit gefragter Showact aus Schweinfurt, bringt nun die DDC das Weltniveau des Entertainments in die Heimat auf die Bühne. Nach dem großen Erfolg 2023 geht es weiter mit neuem Cast und neuem Bühnenbild gibt es eine neue Show in 2024 mit 13 Shows in 10 Städten. Die Premiere wird natürlich wieder in Schweinfurt stattfinden. Erleben Sie spektakulären Tanz, atemberaubende Artistik und humorvolle Unterhaltung mit der DDC aus Schweinfurt. „Wir interpretieren den Zirkus neu, modern, fresh und zeigen Entertainment auf eine neue Art und Weise. So etwas haben Sie noch nicht gesehen!“