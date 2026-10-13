Breakin' Circus - Urban Dance & Artistic Show

Wir freuen uns, dich in eine Welt zu entführen, in der das Staunen des Zirkus auf die pulsierende Energie der urbanen Hip-Hop-Kultur trifft, insbesondere das faszinierende Breaking. Mit „Breakin‘ Circus“ gelingt es der DDC, die Exzellenz moderner Zirkusartistik mit der Frische des „Urban Dance“ zu verschmelzen. Unterstützt von atemberaubenden Lichteffekten und mitreißender Musik entsteht ein völlig neues Showkonzept, das für unvergessliche Momente sorgt.