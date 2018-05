Wir gehen in Runde 2! Breaking Ground ist die neue Veranstaltung, die Metal in Heilbronn wieder aus der Versenkung holt. DJ Christallklar (Headbangcity, Rockbar) und DJ FX hauen euch kantige Tracks aus Metalcore, Nu- und Modern Metal, Crossover und mehr um die Ohren. Aber auch die altbekannten Klassiker werden nicht zu kurz kommen. Artists wie Korn, Slipknot, In Flames, Ill Nino, System of A Down, Trivium, As I Lay Dying, Five Finger Death Punch, Bring Me The Horizon, Parkway Drive, Killswitch Engage, Machine Head, Fear Factory, Architects, Mudvayne werden hier gespielt.