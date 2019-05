Breaking Ground ist die neue Veranstaltung, die Metal in Heilbronn wieder aus der Versenkung holt. DJ Christallklar (Headbangcity, Rockbar) und DJ Fx hauen euch kantige Tracks aus Metalcore, Nu- und Modern Metal, Crossover und mehr um die Ohren. Aber auch die altbekannten Klassiker werden nicht zu kurz kommen.Artists wieKorn, Slipknot, In Flames, Ill Nino, System of A Down, Trivium, As I Lay Dying, Five Finger Death Punch, Bring Me The Horizon, Parkway Drive, Killswitch Engage, Machine Head, Fear Factory, Architects, Mudvayne werden hier gespielt.