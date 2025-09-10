Das australische Instrumental-Trio Brekky Boy mischt spirituellen und elektronischen Jazz, um die Emotionen eines Studio-Ghibli-Films hervorzurufen. Brekky Boy gaben ihren Traum auf, in der World Surf League anzutreten und beschlossen, es mit Jazz zu versuchen.

Seitdem haben die für den Montreux Jazz Award nominierten Musiker internationale Anerkennung erlangt und tourten durch die ganze Welt mit herausragenden Auftritten beim SXSW (US), Montréal International Jazz Festival (CA), Montreux Jazz Festival (CH), London Jazz Festival (UK), Jazzahead (DE), Saalfelden Jazz Festival (AT) und mehr. Sie haben im ganzen Land ausverkaufte Shows gespielt und waren Support für die Schwergewichte Snarky Puppy und Ambrose Akinmusire.

Das an den Stränden von Sydney beheimatete Trio ist völlig unabhängig geblieben. Im September 2023 veröffentlichten sie ihre vierte EP „Seita“, die von Jazzwise UK als „eine in-dein-Gesicht-Combo aus schweren polyrhythmischen Mustern, majestätischen cineastischen Bauten und fragilen Klaviermelodien“ gelobt wurde.

Besetzung: Taylor Davis (keys); Ryan Hurst (b); Liam Hogan (dr)