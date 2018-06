Bremdan Keeley - Irish Night

× Erweitern Brendan Keeley

Brendan Keeley ist einer der gefragtesten Singer Songwriter auf der grünen Insel und hat sich in Baden Württemberg innerhalb kürzester Zeit einen großartigen Ruf erspielt. Der charismatische Ire aus Tullamore startete mit Wiederveröffentlichung seines Erfolgsalbums “Under A Celtic Sky” noch einmal durch und bringt jetzt sein brandneues Album "Tullamore Spirit " mit nach Wäschenbeuren. Irish Folk & Pop vom Feinsten. BRENDAN KEELEY gehört zu den klassischen Songwritern und Interpreten seiner Zunft. Stets bekennend zu seinen Wurzeln und seiner Heimat Irland. Oft hat er die ganze Schwere seines Volkes in der Seele, natürlich auch den traditionellen Irish Folk mit all seiner wiederspiegelnden Lebensfreude.Titel wie: “Still In Love With You”, “Heart And Soul”, oder “You Sleep With Angels” und viele weitere Songs stammen aus seiner Feder und brachten ihm auf der grünen Insel Gold und Doppel Platin ein. Hierzulande bekannt geworden ist er auch durch sein Engagement für die Hinterbliebenen des Amoklaufs in Winnenden mit seinem Song "Heart and Soul".Keeley beistert nicht nur mit seiner Stimme, sondern auch instrumental, denn neben seinen Gitarren kommen auch eine irische Blechflöte, «Tin Whistle« genannt, sowie Panflöte und Banjo zum Einsatz. Menschen mit Musik zu motivieren, Gefühle in Klänge zu packen und sie durch seinen Ausnahmestimme direkt in die Seele zu transportieren - das sind sie, Brendan Keeley´s gesammelte Kernkompetenzen ob als Singer/Songwriter oder Dirigent des größten Gospelchors der britischen Inseln.Brendan Keeley, ist kein gestylter Casting-Schönling sondern ein gestandener Mann mit knorrigem Charakterkopf und charismatischer Ausstrahlung. Ein Singer-Songwriter klassischer Prägung, der mit whiskey-weichem Rocktimbre all jenes verkörpert, für die Musik irischer Prägung steht: Ehrlichkeit, Emotion und Authentizität. Diese Mischung, gepaart mit einem sicheren Sinn für sensibles Songwriting, machte den sympathischen Künstler zu einem arrivierten Star in seiner Heimat.Er zählt zu den besten, anerkanntesten und erfolgreichsten seines Faches. Sammelt Goldene CDs wie andere Leute Briefmarken und alle seine Alben wurden in den irischen Charts notiert. Gleichwohl lebt er zurückgezogen in einem Haus bei Tullamore, dem berühmten Ort, der um die Whiskey-Distillerie gebaut wurde.