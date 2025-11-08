Bremer Salonorchester & Special Guests

Kloster Bronnbach Bronnbach 9, 97877 Wertheim

Seit Generationen zieht die Salonmusik Menschen aller Altersstufen in ihren Bann. Ob Ufa-Schlager, Operette oder Klassik-Arrangements: in unterschiedlichsten musikalischen Kombinationen lädt diese Musik ein zum Feiern und Träumen.

Mit dem Bremer Salonorchester kommt eine seit Jahrzehnten aktive Formation in den Main-Tauber-Kreis: regelmäßig spielt das Ensemble bei der Bremer Schaffermahlzeit und auf Konzerten in ganz Deutschland.

Nach Kloster Bronnbach bringen sie der Intendant der TauberPhilharmonie Weikersheim, Johannes Mnich am Klavier, und der Kulturamtsleiter des Landratsamts Main-Tauber-Kreis, Frank Mittnacht am Saxophon.

Info

Kloster Bronnbach Bronnbach 9, 97877 Wertheim
Konzerte & Live-Musik
Google Kalender - Bremer Salonorchester & Special Guests - 2025-11-08 16:00:00 Google Yahoo Kalender - Bremer Salonorchester & Special Guests - 2025-11-08 16:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Bremer Salonorchester & Special Guests - 2025-11-08 16:00:00 Outlook iCalendar - Bremer Salonorchester & Special Guests - 2025-11-08 16:00:00 ical

Tags