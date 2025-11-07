Was im 18. Jahrhundert die Kammermusik war, wurde im 19. Jahrhundert zur Salonmusik.

Mit Lust an der Virtuosität, unvergesslichen Melodien und einer gehörigen Portion Kitsch wurden Orchesterwerke, Oper, Operette und Chanson für kleine Besetzungen arrangiert und begeisterten fortan von Berlin bis Paris die Salons der High Society. Und noch heute schauen und hören Hunderttausende zu, wenn z.B. beim Wiener Neujahrskonzert die Ufa-Schlager und Welthits aus der Fledermaus, Lustigen Witwe oder Orpheus in der Unterwelt zelebriert werden. Grund genug, diese Musik an die Tauber zu holen – und zwar interpretiert vom Bremer Salonorchester, mit TauberPhilharmonie- Intendant Johannes Mnich als Moderator und am Klavier sowie einigen musikalischen Special Guests aus der Region… Willkommen zur Walzerseligkeit, zu Polka Schnell und Radetzky-Marsch. Ein Konzert mit Ohrwurm-Garantie – schunkeln Sie mit!

Birgit Dennog, Violine und Leitung

Johannes Mnich, Klavier und Moderation

+ Special Guests

Frank Mittnacht, Saxofon

Udo Glatthaar, Klavier

Joachim Camerer, Violoncello

u.a.

Musik von Lehár, Strauss, Kéler, Saint-Saëns, Dvořák u.a.

Wir danken dem Rotary Club Bad Mergentheim