Die Bremer Stadtmusikanten (Kinderveranstaltung).

Esel, Hund, Katze und Hahn sind verzweifelt: Ihre Konzertnoten wurden gestohlen! Detektiv Tillmann Tinkenbrink braucht Hilfe – das Publikum wird selbst zu Nachwuchsdetektiven. Gemeinsam beginnt ein Abenteuer voller Mut, Freundschaft und Musik.

Das Maruti Quintett bringt die Musik zum Leben: Das Volkslied „Das Wandern ist des Müllers Lust“ wird zum Hauptmotiv und mit Zitaten großer Komponisten kombiniert. Kinder dürfen mitsingen, mitmachen und rhythmisch mitspielen.

Mit Erzähler Jonathan Danigel begleiten die Zuschauer die Suche nach einem neuen Zuhause und der wahren Identität der Tiere. In einem Bühnenbild wie aus dem Kinderbuch können sie sich ausprobieren, ihre Talente entdecken und Teil der Geschichte werden. Ein liebevoll erzähltes Mitmachkonzert mit überraschenden musikalischen Wendungen – ein Erlebnis für die ganze Familie!