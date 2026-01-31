Bremer Stadtmusikanten

Känguru-Theater ab 4 Jahren

bis

Deutschhofkeller Heilbronn Kirchbrunnenstraße 12, 74072 Heilbronn

Der Esel alt, der Hund fast blind, die Katze mag keine Mäuse essen, und auf den Hahn wartet der Kochtopf…

Keine guten Aussichten! Doch die Vier schließen sich zusammen, und wollen als Stadtmusikanten in Bremen ein neues Leben beginnen. Hungrig, matt und müde kommen sie des Nachts an ein Haus. Dort gibt es Speisen nur vom Allerfeinsten. Dort gibt es aber auch die Räuberbande... Die Kinder werden in das Stück mit einbezogen.

Weitere Infos auf hdf-hn.de/kurs/kaenguruh-theater-bremer-stadtmusikanten-262H501101

Info

Deutschhofkeller Heilbronn
Deutschhofkeller Heilbronn Kirchbrunnenstraße 12, 74072 Heilbronn
Kinder & Familie
bis
Google Kalender - Bremer Stadtmusikanten - 2026-03-13 15:30:00 Google Yahoo Kalender - Bremer Stadtmusikanten - 2026-03-13 15:30:00 Yahoo Outlook Kalender - Bremer Stadtmusikanten - 2026-03-13 15:30:00 Outlook iCalendar - Bremer Stadtmusikanten - 2026-03-13 15:30:00 ical

Tags