Der Esel alt, der Hund fast blind, die Katze mag keine Mäuse essen, und auf den Hahn wartet der Kochtopf…

Keine guten Aussichten! Doch die Vier schließen sich zusammen, und wollen als Stadtmusikanten in Bremen ein neues Leben beginnen. Hungrig, matt und müde kommen sie des Nachts an ein Haus. Dort gibt es Speisen nur vom Allerfeinsten. Dort gibt es aber auch die Räuberbande... Die Kinder werden in das Stück mit einbezogen.

Weitere Infos auf hdf-hn.de/kurs/kaenguruh-theater-bremer-stadtmusikanten-262H501101