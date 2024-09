Der Soziologe und Mitbegründer des Netzwerkes Afrique-Europe-Interact, Olaf Bernau wirft in „Brennpunkt Westafrika“ einen fundierten Blick durch die Zeit auf die Region Westafrika. Alle Länder weisen jeweils eine reiche Kulturgeschichte auf, aber auch ein gemeinsames schweres Erbe des europäischen Kolonialismus. Denn trotz der Unabhängigkeiten, verhindern globale Strukturen weiterhin eine freie Entwicklung. Was also sollte Europa tun? Im Anschluss an die Lesung kommen wir gemeinsam ins Gespräch.