Es brennt! - Menschenkette inLB

Menschenkette am 3. Oktober – „Es brennt!“

Wir stehen am Tag der Einheit zusammen für unsere Lebensgrundlagen:

Klima, Natur, Frieden, Freiheit, Gesundheit, soziale Sicherheit und Demokratie.

Stabile Lebensbedingungen gibt es nur mit einem stabilen Klima und intakter Natur.

Deshalb bilden wir eine friedliche Menschenkette, in Ludwigsburg und bundesweit

Wir sammeln uns ab 11 Uhr am Marktplatz in Ludwigsburg und um 12 Uhr beginnt die Menschenkette.

Mach mit oder zeig Solidarität – jede Hand zählt