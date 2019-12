× Erweitern Brenz Band Brenz Band

Ohne Noten und nur aus dem Gedächtnis spielen die 12 Ludwigsburger Musikanten auf Akkordeon, Ziehharmonika, Schlagwerk, Dudelsäcken, Kazoo, Mandoline, Keyboard, Bass und Fiddle ihr Publikum seit über 40 Jahren in Grund und Boden. Die Hälfte ist geistig behindert, die anderen behaupten, sie seien es nicht. Der Jüngste ist 49 , der Älteste ist 78 Jahre alt - und immer dabei. In Deutschland, Frankreich, Polen, Schweiz, Ukraine, Libanon, dem Volk der Goralen, Peking, Qingdao, Shanghai auf der Chinesischen Mauer und zuletzt in Ecuador spielen sie für Arbeiter, Präsidenten und gekrönte Häupter. Mit ihren Konzerten in Gefängnissen und Palästen bauen sie Berührungsängste ab zwischen Menschen mit und ohne Behinderung und zeigen, was Behinderte bei gezielter Förderung leisten können. Alle spielen ehrenamtlich, ihre Gagen spenden sie für ausgewählte humanitäre Projekte. Dafür haben die behinderten Künstler zahlreiche Ehrungen erhalten; sie sind Zeitzeugen im Haus der Geschichte, sie erhielten mehrere internationale Friedens- und Kulturpreise, sie erhielten die Verdienstmedaille des Landes Baden-Württemberg und wurden als einzige Deutsche in Paris zu Künstlern der UNESCO für den Frieden ernannt. Die Brenz Band wird Sie in Grund und Boden spielen. Aber keine Angst, die tun nichts, die wollen nur spielen! Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr, Einlass 19.00 Uhr Karten zum Vorverkaufspreis von 11 € gibt es im Rathaus in Löchgau, Zimmer 31, Tel.: 07143/270919, in der Ortsbücherei Löchgau, bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen und über www.reservix.de.